Caso regresse ao Instagram, Meghan Markle poderá ganhar bastante dinheiro com esta plataforma social, revelou um especialista em declarações ao Daily Mail.

"Esperaria que ela se tornasse numa das pessoas mais seguidas no Instagram", considerou Eric Schiffer.

"Há celebridades como as Kardashian que conseguem cobrar um milhão de dólares ou mais por uma simples publicação a promover um produto. Não há motivos para que a Meghan não ganhe o mesmo", considerou.

Fontes revelaram ao Page Six que a mulher do príncipe Harry teria uma conta privada, '@meghan'. Chegaram a surgir rumores de que a duquesa de Sussex, de 42 anos, estaria a ponderar regressar à plataforma, mas nada foi confirmado de forma oficial.

Caso Meghan queira mesmo regressar, então terá que ser bastante cuidadosa com o que divulgará. "Ela irá alinhar-se com marcas e empresas de qualidade que estejam de acordo com as suas posições políticas e sociais", notou ainda a especialista.