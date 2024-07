O príncipe Harry prepara-se para participar num novo documentário televisivo. O duque de Sussex irá dar uma entrevista sobre o caso do telemóvel hackeado, depois de descobrir que o seu telemóvel tinha escutas.

Harry, de 39 anos, irá falar sobre a sua missão em "continuar a lutar para expor as táticas ilegais da imprensa tabloide inglesa" no novo programa da ITV - 'Tabloids on Trial', que irá para o ar a 25 de julho.

O filho mais novo do rei Carlos III junta-se a um grupo de celebridades que inclui nomes como Hugh Grant, Charlotte Church e Paul Gascoigne.

Recorde-se que o processo chegou ao fim para Harry em fevereiro deste anos depois de ambas as artes chegarem a um acordo.

O duque de Sussex abandonou o caso ao receber um pagamento de 400 mil libras (468 mil euros).

Leia Também: Príncipe Harry acusado de destruir provas em processo em tribunal