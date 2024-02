O príncipe quer reaproximar-se da família real. Sentindo que nunca foi bem-vinda no país, Meghan Markle não está convencida com a decisão do marido.

O príncipe Harry está "muito interessado" em voltar ao Reino Unido, mas o mesmo não se pode dizer em relação a Meghan Markle. Conforme o duque de Sussex confirmou numa entrevista ao programa 'Good Morning America', este tem viagens marcadas que passarão pelo Reino Unido em breve. "Vou parar e ver a minha família quando conseguir", notou na altura. Uma fonte revelou ao Mirror que Harry quer levar os filhos - o príncipe Archie e a princesa Lilibet - com ele. A ideia seria "criar ligações com o resto da família real". "Ele quer que a Meghan e as crianças se juntem a ele, mas acho que ela possa estar apreensiva, uma vez que considera que estar no Reino Unido é desconfortável", disse uma fonte à revista Ok!. "Acho que a Meghan sabe que não era querida no passado, por isso, porque é que haveria de ser diferente desta vez?", completa. Leia Também: Rei Carlos III vê regresso do filho Harry à realeza com bons olhos