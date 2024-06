O príncipe Harry pode ter-se mudado para a Califórnia, Estados Unidos, e por lá continuar a viver na companhia da mulher, Meghan Markle, e dos dois filhos, Archie e Lilibet, contudo, este não esqueceu o país que o viu nascer.

Segundo o Daily Mirror, o irmã do príncipe William quer ter uma casa em Inglaterra de maneira a poder ir mais vezes ao país. Esta será, aliás, uma das razões pela qual continua a lutar em tribunal pela segurança da sua família.

"À medida que o tempo passa, o Harry sente falta de alguns aspetos da sua vida no Reino Unido. Inevitavelmente, a fase de lua de mel onde tudo era novo e entusiasmante nos Estados Unidos está a chegar ao fim", notou o autor Tom Quinn à publicação.

"Ele sente falta dos amigos do exército, muitos dos quais não visita porque não se dão com a Meghan. O Harry está determinado em encontrar uma casa no Reino Unido, motivo pelo qual continua com o processo para conseguir que a sua segurança seja assegurada peças forças policiais britânicas", realça.

Recorde-se que na biografia que lançou no ano passado - 'Na Sombra' - Harry confessou que se sentiu triste quando deixou a Frogmore Cottage, a sua antiga residência no Castelo de Windsor, que lhe foi oferecida pela rainha Isabel II em 2019 como presente de casamento.

No entanto, a estadia na casa foi menos de um ano, tendo em conta que em 2020, o casal deixou o país.

