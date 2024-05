Um ano depois do lançamento da biografia do príncipe Harry - 'Na Sombra' - eis que o filho de John Lennon decidiu dar a sua opinião sobre o livro.

"A minha tão aguardada crítica à autobiografia do príncipe Harry em duas palavras: 'Spare Me' [trocadilho com o título original do livro, 'Spare', que numa tradução livre significa 'poupem-me']", escreveu o músico, de 48 anos, no X, antigo Twitter.

Numa outra partilha na rede social acrescentou: "Eu tenho empatia por ele. Mas a forma como se queixa das coisas é demais", atirou. "Estou apenas a divertir-me. Acho que ele mereceu as piadas (assim como eu também devo merecer)".

Mas os pareceres não se ficaram por aqui. Numa outra partilha, quando uma internauta notou que os dois eram muito parecidos uma vez que tiveram de lidar com a morte de um dos pais, Sean notou: "Eu sei disso. Encontramo-nos uma vez. Foi antes de me aperceber que ele era um idiota".

