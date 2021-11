O tempo passa depressa, é caso para dizer. Completa-se hoje 20 anos desde que o primeiro filme da saga 'Harry Potter' chegou aos cinemas - corria o ano de 2001. A data foi assinalada por uma das atrizes protagonistas, neste caso Emma Watson, que deu vida a Hermione Granger.

"O Harry Potter foi a minha casa, a minha família, o meu mundo e a Hermione (continua a ser) a minha personagem preferida de sempre. Acho que uma vez um jornalista disse que era irritante o número de vezes que mencionei o quão sortuda eu era... MAS EU SABIA! E continuo a saber", afirmou a atriz, agora com 31 anos, numa publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Olho para os meus antigos colegas e orgulho-me daquilo em que toda a gente se tornou. Sinto-me orgulhosa porque fomos gentis uns com os outros, porque nos apoiamos e porque alimentamos algo com significado", continua.

"Obrigada aos fãs que continuaram a mostrar-nos o seu apoio muito depois do capítulo final. A magia do mundo não existiria sem vocês. Obrigada por lutarem para o tornarem num lugar tão inclusivo e com amor", sublinha ainda, visivelmente grata.

Por fim, refere: "Ainda sinto falta da equipa que fez estes filmes. Obrigada pelo vosso árduo trabalho - sei que as vossas contribuições por vezes são esquecidas. Feliz 20.º aniversário Potterheads! Espero que desfrutem de 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' que estará disponível no dia 1 de janeiro na HBO".

