A possibilidade de o príncipe Harry voltar ao Reino Unido para participar nas comemorações do jubileu de platina da avó, a rainha Isabel II, continua a ser debatida pelos maiores especialistas em realeza britânica.

Katie Nicholl afirmou em declarações ao Entertainment Tonight ter a certeza de que o príncipe quer muito voltar ao seu país de origem.

"Eu sei que o Harry gostaria muito de voltar ao Reino Unido, tenho a certeza que veremos o Harry voltar em algum momento deste ano. Acho que ele adoraria vir aqui. Acho que ele adoraria que a rainha conhecesse a Lilibet e visse o Archie novamente, mas eles terão que encontrar uma maneira de vir aqui com segurança", defende, explicando que na sua opinião seria importante para o filho de Carlos apresentar à família a filha mais nova - Lilibet Diana, de oito meses.

No entanto, apesar da vontade do príncipe, a Correspondente Especial do Royal News para o 'Good Morning America', da ABC, acha muito "improvável" que a visita do duque de Sussex se venha a verificar durante as celebrações do jubileu de platina da sua avó.

"Este é um ano muito importante para a rainha Isabel II, sendo as celebrações do jubileu, mas acho improvável que ele venha com a sua família porque há um grande problema de segurança", afirma.

Harry, recorde-se, afirmou recentemente que "não se sente seguro" com os filhos em Inglaterra. O príncipe a sua esposa, Meghan Markle, deixaram de poder usufruir de proteção pública no Reino Unido, mesmo que ambos assegurem os custos.

