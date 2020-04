Jane Goodall, antropóloga britânica e amiga chegada do príncipe Harry, confidenciou recentemente algumas curiosidades sobre a nova vida do neto da rainha Isabel II.

Além de revelar que o filho do príncipe Carlos lhe confessou que não queria que o filho, Archie, crescesse no meio da realeza, Goodall contou ainda como está Harry a encarar esta fase de tantas mudanças.

"Não sei como a carreira dele se vai desenrolar, mas sim, tenho falado com ele. Acredito que ele esteja a encarar tudo isto como um desafio", afirmou, sita o Daily Mail.

Vale referir que Harry mudou-se recentemente para os Estados Unidos com a mulher Meghan Markle e com o filho de ambos, depois de terem vivido uma temporada no Canadá.

No início deste ano, os duques de Sussex expressaram a sua vontade em deixarem de pertencer ao núcleo protocolar da família real britânica. Processo que se deu por concluído no final do mês de março.

Deste modo, estão agora a dar os primeiros passos nesta nova vida do outro lado do oceano.

