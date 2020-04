Muito antes do príncipe Harry e Meghan Markle anunciarem que iriam deixar de ser membros séniores da família real britânica, já Jane Goodall tinha a sensação que o filho da falecida princesa Diana iria deixar a realeza.

De acordo com a antropóloga britânica, de 86 anos, Harry disse-lhe no verão do ano passado que não queria que o filho, Archie, crescesse sob os padrões e protocolos reais, dando a entender que o casal já pensava em deixar os cargos como membros da realeza.

Em conversa com o Daily Mail, Jane falou ainda do bebé de Meghan e Harry, referindo que o menino "era muito pequenino". "Acho que fui uma das primeiras a abraçá-lo fora do núcleo da família real", lembrou.

"Eu tentei que o Archie fizesse o aceno da rainha e disse: 'Acho que ele tem de aprender isto'. E o Harry respondeu: 'não, ele não vai crescer assim'", recordou ainda Goodall.

Uma conversa que aconteceu quando Harry entrevistou Goodall num evento de angariação de fundos da Roots & Shoots, em julho de 2019. Uma entrevista foi incluída na edição de capa de Markle da Vogue britânica, em setembro.

Recorde-se que seis meses após esta conversa, em dezembro, Harry anunciou que iria afastar-se da realeza. O casal deixou oficialmente os cargos reais no dia 31 de março.

