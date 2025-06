Sara Pinto despediu-se dos espetadores na derradeira emissão do 'TVI Jornal' que conduziu antes de dar início à pausa que fará devido ao nascimento do terceiro filho. A jornalista tomou a decisão de deixar o pequeno ecrã por estar a chegar às 37 semanas de gestação, tal como explicou através das redes sociais.

"Estão a chegar as 37 semanas… melhor não arriscar um jornal diário em direto. Voltamos a ver-nos em breve, na TVI", referiu, partilhando as imagens do momento em que, em direto, se despediu do público.

"Eu vou fazer uma pausa de algum tempo, mas voltamos a ver-nos dentro de alguns meses aqui no TVI Jornal. Boa tarde, até breve", disse.

A jornalista, que aguarda a chegada do terceiro filho, um menino, já é mãe de Vasco, de quatro anos, e Manuel, de dois.

