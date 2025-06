"Estou grávida e estas foram as reações", este foi o título que Sara Sousa Pinto deu à sua mais recente partilha na rede social Instagram.

A jornalista da TVI, que aguarda a chegada do primeiro filho, filmou quase todas as reações de familiares e amigos no momento em que anunciou a cada um que está grávida.

"Eu que nem sou destas coisas lembro-me sempre de parar para ver e emocionar-me com as reações aos anúncios de gravidez, mesmo de desconhecidos. E sempre disse que um dia, quando fosse eu, queria fazê-lo de forma diferente e especial", contou na legenda das imagens.

"Não tenho aqui todas as pessoas importantes para mim, algumas nem consegui filmar, mas muitas estão cá… e ver que consegui esconder bem e surpreender tanto todos, deu um resultado final ainda mais giro. Preparem os lenços, se tiverem paciência para ver quase três minutos de vídeo", declarou por fim.

Eis abaixo as emotivas imagens:

