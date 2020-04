Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram oficialmente de pertencer ao núcleo de membros sénior da família real britânica no dia 31 de março. Na sequência deste ato, o casal deixou também de ter o seu escritório na casa real, como destaca a imprensa internacional.

A revista People relata que há já uma 'mensagem oficial', que é enviada por mail quando o agora antigo escritório dos duques de Sussex é contactado.

Na resposta automática, citada pela publicação, pode ler-se: "Muito obrigado pelo seu e-mail. O escritório do duque e da duquesa de Sussex agora está fechado".

Sara Latham, o nome da pessoa que mandava na equipa de comunicação do casal, vive agora uma nova fase profissional, uma vez que passou a trabalhar no escritório particular da rainha Isabel II, de 93 anos.

A People explica que Sara irá ficar responsável por projetos especiais da monarca, reportando tudo ao secretário particular da rainha, Edward Young.

De agora em diante, o palácio de Buckingham não irá comentar mais as questões relacionadas com o príncipe Harry e Meghan Markle. Além disso, "nenhum outro representante da comunicação real irá agir em nome do duque e da duquesa de Sussex, incluindo o porta-voz do palácio, representantes da família ou fontes reais", como adianta o comunicado que foi divulgado na segunda-feira.

Por enquanto, as comunicações do casal vão estar à responsabilidade da agência norte-americana Sunshine Sachs, que inicialmente esteve envolvida em apoiar as comunicações da Sussex Royal Foundation.

