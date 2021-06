Já lá diz o ditado: mais vale prevenir do que remediar e parece que o príncipe Harry e Meghan Markle são apologistas do dito popular.

Conforme um representante dos duques de Sussex confirmou à revista People, antes do nascimento da sua filha mais nova, a pequena Lilibet Diana, que veio ao mundo no passado dia 4 de junho, Harry e Meghan registaram vários domínios na Internet com o nome da menina de forma a evitar a exploração do mesmo por terceiros.

"Como é comum com as figuras públicas, um número significante de domínios com nomes potenciais considerados foram adquiridos pela sua equipa para proteger contra a exploração do nome, assim que fosse escolhido e divulgado em público", referiu o representante.

Os domínios ainda não estão ativos, mas por exemplo, em relação ao filho mais velho do casal, Archie, de dois anos, o menino já tem um website em nome dele a propósito da fundação Archwell.

