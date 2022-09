Harry não conseguiu chegar a tempo de despedir-se da avó, a rainha Isabel II. O príncipe chegou ao castelo de Balmoral depois de ter sido anunciada da morte da rainha, mas não tardou a prestar-lhe publicamente a sua homenagem.

Juntamente com a esposa, Meghan Markle, Harry mudou a página de abertura do site do casal: Archewell.

Ao abrir o site, os utilizadores deparam-se agora com uma imagem preta onde se lê apenas: "Numa carinhosa memória a sua majestade, a rainha Isabel II. 1926-2022".



© DR

Além desta imagem inicial, os duques de Sussex decidiram desativar todas as funcionalidades do site. Uma forma de mostrarem o seu luto e respeito pela partida da rainha Isabel II.