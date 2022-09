O príncipe Harry já chegou a Balmoral, assegura a imprensa internacional. O neto de Isabel II entrou no castelo ao fim da tarde de quinta-feira, já depois de ter sido anunciada a morte da avó.

De acordo com o New York Post, Harry já não conseguiu despedir-se da rainha. O mesmo terá acontecido com muitos outros membros da realeza, refere a mesma publicação.

A morte de Isabel II foi confirmada na tarde de hoje, pelas 18h30, mas não se sabe ao certo a que horas terá ocorrido.

