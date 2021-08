O príncipe Harry e Meghan Markle estão prontos para dar os seus próximos passos num regresso intencional à vida pública. Com a licença de paternidade a chegar ao fim, o casal está a preparar-se para um outono e inverno que se avizinham ocupados com diversos compromissos nos quais têm vindo a trabalhar.

Os duques de Sussex - que deram as boas vindas à filha, Lilibet Diana em junho - estão prestes a começar a "era da visibilidade", conforme o jornalista Omid Scoobie revelou à revista People.

Segundo o autor do livro 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family', Harry e Meghan estão "muito entusiasmados" com o que têm pela frente, onde se inclui o trabalho conjunto com causas alinhadas com os seus interesses e com a expansão da fundação que criaram juntos - a Archewell Foundation.

Scoobie diz ainda que Harry e Meghan têm vindo a colocar de lado todas as críticas tóxicas. "Parece que existem num mundo alternativo, e esse lugar é muito saudável", nota.

Agora, resta esperar para ver os próximos projetos do casal neste capítulo que se espera "próspero", diz ainda especialista.

