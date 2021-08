A situação crítica que se vive atualmente no Afeganistão tem sensibilizado a comunidade internacional. Sempre atentos a este género de questões, o príncipe Harry e Meghan Markle já se pronunciaram sobre a crise humanitária que se vive no país, através de uma mensagem que deixaram no website da sua fundação - A Archewell.

"O mundo está excecionalmente frágil neste momento. Enquanto todos sentimos as muitas camadas de dor devido à situação no Afeganistão, ficamos sem palavras.

Enquanto vemos o desastre humanitário crescente no Haiti, e a ameaça de piorar após o terramoto da semana passada, ficamos de coração partido.

Quando qualquer pessoa ou comunidade sofre, um pedaço de nós sofre com eles, quer nos apercebamos disso ou não. E pensar que não estamos destinados a viver num estado de sofrimento, nós, enquanto pessoas, estamos a ser condicionados a aceitar isso. É fácil sentirmo-nos impotentes, mas podemos colocar os nossos valores em ação - juntos.

Para começar, encorajamos-vos a juntarem-se a nós e a apoiar um número de organizações que estão a fazer um trabalho fundamental. Também pedimos aos que estão numa posição de influência global para avançarem rapidamente com os diálogos humanitários que são esperados que aconteçam este inverno nas reuniões multilaterais da Assembleia Geral das Nações Unidas e no G20.

Enquanto comunidade internacional são as decisões que tomamos agora - para aliviar o sofrimento entre os que conhecemos e os que nunca poderemos vir a conhecer - que irá provar a nossa humanidade".

Na mesma página, os duques de Sussex deixaram ainda os contactos de diversas organizações que estão a fazer a diferença tanto no Haiti, como no Afeganistão.

