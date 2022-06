O príncipe Harry e Meghan Markle já aterraram no Reino Unido, avança a revista Hello. Depois do casal embarcar em no aeroporto de Los Angeles, a sua chegada a Inglaterra estaria prevista para a tarde desta quarta-feira, 1 de junho.

Os duques de Sussex viajaram acompanhados pelos filhos - Archie, de três anos, e Lilibet Diana, que completa o 1.º aniversário no sábado - para marcarem presença nas celebrações alusivas ao Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

Este é um momento bastante aguardado, uma vez que é a primeira vez que a filha mais nova do casal vai estar na presença da rainha.

As celebrações dos 70 anos de reinado de Isabel II começam amanhã, 2 de junho, e prolongam-se por quatro dias.

