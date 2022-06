O príncipe Harry recebeu a garantia de que a sua família iria ser protegida assim que chegasse ao Reino Unido.

Os duques de Sussex viajarão protegidos pela sua própria segurança, mas assim que aterrarem em Inglaterra passarão a ser da 'responsabilidade' da Polícia Metropolitana de Londres, noticia o MirrorOnline.

Esta será segunda vez que Meghan irá ao país desde que foi viver para os Estados Unidos, depois de ter abandonado o seu papel na realeza em 2020 juntamente com Harry.

“Para o Harry, o importante era proteger a família. Ele tem estado em contacto com as partes relevantes e deixou muito claro que não viajaria sem uma ‘proteção de ferro’ da sua família”, revelou uma fonte próxima do príncipe, notando que este ficou feliz quando foi encontrada uma solução adequada.

Recorde-se que há uns meses, Harry viu-se envolvido numa polémica com o governo britânico depois de lhe ter sido retirado o direito à proteção policial pública, reservada a membros do governo e membros do núcleo sénior da realeza. O príncipe recorreu a tribunal para contestar a decisão na altura.

