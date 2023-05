Samantha Markle, irmã de Meghan Markle, acredita que a ex-atriz e o marido, o príncipe Harry, possam estar a caminho da separação.

Apesar de não ter um relacionamento com a duquesa de Sussex desde 2014 (sendo que as duas nunca foram próximas), Samantha afirmou numa entrevista à GB News, esta semana, que tem percebido "sinais" de uma crise no casamento.

"É tão diferente e inconsistente com o caráter dela", afirmou, referindo-se particularmente a um momento recente no qual Meghan recusou dar um beijo em público a Harry.

"Antes, em todas as fotografias estava em cima dele, a dar-lhe as mãos, a tocar-lhe nas costas", nota Samantha.

"Então o que é isto? Um sinal de separação? Isto é diferente. Parece uma declaração da parte dela em como não não queria uma aproximação física", atirou Samantha.

"É triste. Diz ao mundo, e a todos nós, que se encontram num impasse e talvez a pensar em separarem-se", completa.

