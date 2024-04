No último domingo, dia 14 de abril, decorreu no Royal Albert Hall, em Londres, a entrega dos Olivier Awards, prestigiando o que de melhor se faz no teatro britânico, um evento que reuniu muitos dos rostos mais populares do mundo da representação.

No entanto, o que mais tem dado que falar sobre este evento não foi a cerimónia em si, mas sim a 'red carpet'.

Uma das principais convidadas da noite foi a atriz Hannah Waddingham, que antes de entrar posou para os fotógrafos na passadeira vermelha e respondeu a um comentário pouco feliz de um jornalista, que lhe pediu que mostrasse a perna.

"Meu Deus, tu nunca dirias isso a um homem. Não sejas idiota, senão vou-me embora. Não me peças para mostrar a minha perna de novo, não", afirmou a atriz, irritada, num momento que ficou gravado e que começou a circular no X (antigo Twitter).

