O ator Channing Tatum ainda não resolveu uma questão referente ao divórcio de Jenna Dewan, com quem se casou em 2009.

De acordo com a revista People, numa recente ida a tribunal, Dewan pediu ao juiz que levasse em consideração o lucro do ator com os filmes da trilogia 'Magic Mike'.

Tatum foi o protagonista e produtor do primeiro filme, em 2012, de 'Magic Mike XXL', em 2015, e de 'Magic Mike: A Última Dança', em 2023.

A atriz, que se separou do ex-marido em 2018, afirmou que embora não seja creditada na trilogia, a sua produção foi "feita e cofinanciada por Channing com fundos conjugais", sem que esta recebesse todos os benefícios que lhe cabiam e que agora reclama.

De recordar que o ex-casal tem uma filha em comum, Everly, de 10 anos.

