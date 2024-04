Decorreu na noite de terça-feira, dia 9 de abril, o Fashion Trust US Awards e foram muitas as celebridades que marcaram presença no evento.

Além da surpresa de Selma Blair - que surgiu pela primeira vez sem a bengala -, Ashley Graham, Lily Aldridge ou Jenna Dewan foram outras das caras conhecidas que não faltaram ao encontro.

No que ao look diz respeito, as escolhas foram diversas, mas o preto é que 'reinou'. Veja na galeria.

