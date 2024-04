Selma Blair surpreendeu tudo e todos no Fashion Trust US Awards. A atriz posou na passadeira vermelha do evento, pela primeira vez, sem bengala, relata a People.

De recordar que Selma Blair foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2018 e, após tratamento, a doença está em remissão desde 2021.

Ainda sobre o evento, no que ao look diz respeito, a atriz usou um vestido curto em formato de blazer e calçou sandálias de salto alto. Veja algumas fotografias na galeria.

De referir ainda que o evento decorreu na terça-feira, dia 9 de abril, em Beverly Hills, na Califórnia.

