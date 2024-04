Tom Hanks e Rita Wilson não passaram despercebidos com os looks que escolheram usar num evento em Los Angeles, na quarta-feira, dia 10 de abril.

O casal esteve presente numa gala que decorreu no Hotel Beverly Wilshire e que beneficiou o Women's Cancer Research Fund, de acordo com a People.

Para a ocasião, Rita Wilson usou um comprido vestido em tons de rosa com sandálias a combinar. Já o ator estava com o clássico fato preto, camisa branca e gravata em tons escuros. O look do casal combinou com os tons da decoração do espaço - preto e rosa.

