Os nomes mais sonantes no mundo da música country reuniram-se no Moody Center em Austin, no Texas, Estados Unidos da América, na noite de ontem, 7 de abril, em mais uma edição dos CMT (Country Music Television) Music Awards.

A cantora norte-americana Kelsea Ballerini foi a anfitriã escolhida para esta noite de gala em que Jelly Roll levou para casa três dos prémios.

Na galeria pode encontrar alguns dos looks mais elogiados da cerimónia, com destaque para Emma Roberts, Gayle King e Chris Housman.

