Se há casal que prima por estar sempre impecável em público, esse só poderá ser José Castelo Branco e Betty Grafstein.

Numa semana em que tanto se falou do socialite pela entrevista dada a Manuel Luís Goucha, no âmbito do programa 'Goucha', o Fama ao Minuto decidiu recordar alguns looks de ambos em eventos e assim elegê-los como os Looks da Semana.

Na galeria pode encontrar as presenças de José e Betty em ocasiões como Globos de Ouro, Semana da Moda de Nova Iorque e New Fest, entre outros.

Veja as fotografias e diga-nos qual é o visual de que mais gostou.

