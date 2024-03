Foi este domingo, dia 31 de março, emitida uma grande entrevista feita por Manuel Luís Goucha a José Castelo Branco, no âmbito do programa 'Conta-me'.

O socialite abordou vários temas intimistas e respondeu a tudo com grande abertura. A dada altura, durante a conversa, explicou até o motivo que o leva a vestir-se de uma forma considerada mais feminina pelos cânones da sociedade, embora queira ser tratado como homem.

"Este José Castelo Branco é o mesmo que conheci quando começou a estar com a Betty, mas agora com roupa de mulher?", perguntou Goucha, com o socialite a dizer: "Exatamente, nada mudou e tu sabes que a minha personalidade não muda, sou sempre igual. Sou a mesma pessoa desde que acordo até ir dormir".

De seguida, Goucha quis saber o que levou Castelo Branco a adotar este visual. "É como me sinto bem. Fiquei tão traumatizado, desde criança, por me chamarem maricos, beto Maria menina, betinha, lulu... fiquei tão traumatizado e sofri tanto bullying que um dia disse: 'basta'", respondeu.

Foi então que Goucha admitiu que referir-se a "roupas de mulher" pode ser entendido como "preconceituoso" e que tem, ele próprio, de repensar os seus "conceitos". "Fui o pioneiro, neste país, a abrir caminho para toda a gente se sentir livre. Hoje fico orgulhoso quando vejo as pessoas livres", completou Castelo Branco.

