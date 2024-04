Em 2019, José Castelo Branco viu-se envolvido numa polémica após ser acusado de ter roubado um perfume no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Em 2022, o caso foi a tribunal e o socialite foi condenado a fazer trabalho comunitário.

A polémica foi um dos temas abordados por Manuel Luís Goucha numa entrevista a José, que foi transmitida este fim de semana.

"Venho-me perfumar e só venho pagar os cigarros. Agarro no tester, começo a perfumar-me e ela disse-me que não podia pagar ali", recorda, descrevendo a situação.

"Se vou com intenção de roubar, volto para o lugar do crime?", questiona, notando que nunca foi o seu objetivo ficar com o perfume.

Tendo faltado ao julgamento, Castelo Branco foi condenado a fazer trabalho comunitário, decisão que aceitou. "Eu faço trabalho comunitário, não pago, porque quem não deve, não teme! Prefiro varrer as ruas de Lisboa em alta costura do que estar ali a pagar o que eu não fiz".

