"Tu vives de quê?": esta foi uma das questões feitas a José Castelo Branco por Manuel Luís Goucha.

A entrevista foi transmitida este fim de semana, conversa na qual o socialite - que se tornou conhecido após participar em reality shows - abordou os mais diversos assuntos, entre eles, de que maneira se sustenta.

"Do meu trabalho e tu sabes disso", começou por responder.

"Em Nova Iorque trabalho bastante, faço muitas presenças, saio muito à noite", adianta, revelando que atualmente está a fazer um curso de imobiliária.

"Vivo do meu trabalho e ajudo a Betty do meu trabalho, atenção! Quando as pessoas dizem que eu casei com a Betty pelo dinheiro eu digo 'Deus, credo! Esta gente não sonha'. O filho da Betty tem o controlo absoluto de tudo", esclarece.

José afirma que quem paga a comida de casa é ele. "A única coisa que o filho paga, porque ele é que fica com a reforma, ele é que gere, é o condomínio, a eletricidade, a televisão/internet e a água", completa.

Recorde-se que Castelo Branco e Betty Grafstein estão casados há 27 anos.

Leia Também: "A herança é para os filhos, não é para o Zé, mas continua ao lado dela"