O batizado da neta de José Castelo Branco aconteceu no passado fim de semana e, tendo isto em conta, a cerimónia foi comentada no espaço social do programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 21 de março.

Cláudio Ramos fez questão de elogiar a forma como José tem vindo a cuidar da mulher, Betty Grafstein, ao longo dos seus anos de casamento.

"Há 30 anos, quando começaram [o relacionamento], disseram 'anda com ela por dinheiro'. Fosse o que fosse, já toda a gente percebe que a herança dela é para os filhos não é para ele, mas o Zé continua ao lado dela", notou o apresentador do formato.

Concordando com esta perspetiva, Luísa Castel-Branco acrescentou: "Conheci-os há muitos anos, estive em casa deles e já nessa altura era extremamente cuidador".

Na visão da comentadora, José para além de "um ótimo cuidador" é também uma "ótima pessoa" para estar ao lado de Betty, de 95 anos.

