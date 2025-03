Esta quinta-feira, 27 de março, foi emitido mais um 'V+ Fama', apresentado por Adriano Silva Martins.

O primeiro tema a ser abordado foi o caso de José Castelo Branco, que se encontra atualmente a viver em Nova Iorque.

"José Castelo Branco está há mais de dois meses em Nova Iorque. E se, no princípio ficou em casa de uns amigos, depois mudou-se para um hotel. Agora, há quem diga que até alugou um apartamento. O que preocupa muita gente é como é que o José Castelo Branco se sustenta em Nova Iorque", começou por dizer Adriano Silva Martins.

António Leal e Silva, não pôde deixar de brincar com o facto de "essa ser a preocupação das pessoas". Porém, "para as informar", ligou a José Castelo Branco e deu detalhes em primeira mão.

"Ele realmente esteve em casa de uns amigos e depois foi para um hotel", começou por dizer, brincando de seguida: "Para quem não sabe, quando se entra num hotel tem de se fazer check-in. E quando se faz o check-in, tem de se deixar um cartão de crédito. Por isso, ninguém pode sair de um hotel sem pagar".

"O Zé saiu do hotel e alugou um apartamento. Quem diria? Um rapaz tão pobrezinho", ironizou. "Está a pagar 4800 dólares por mês - isto em brutos, já com o IVA deduzido e impostos pagos. Não é barato".

E prosseguiu: "Ele quis tranquilizar através da minha boca, que ele é um moço um bocadinho extravagante mas que fez uma meiazinha, porque ele durante estes anos todos trabalhou! Não tem um pé de meia, porque ele é chique. Tem uma meia de cristal e vai-se aguentando".

No final do seu discurso, deixou uma declaração que garante ser verdade: "Ao contrário do que se diz, não foi a Betty que sustentou o Zé. Era o Zé que sustentava aquilo tudo. Ele comprava tudo para a Betty. Qualquer pessoa que os conhecia, sabe que a Betty adorava isso. Não era subjugada, nem presa, nem coisa nenhuma".

