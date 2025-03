Enquanto aguarda pelo avanço do julgamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos, José Castelo Branco encontra-se a viver num apartamento que arrendou na cidade. Quem o garantiu foi António Leal e Silva, que esteve à conversa com o socialite, conforme revelou no programa 'V+Fama' da passada semana.

"Ele realmente viveu em casa dos amigos, depois esteve num hotel (…) saiu e alugou um apartamento", notou.

"Ele está a pagar 4.800 dólares [4.436 euros] por mês", acrescentou.

Conta o comentador social que Castelo Branco fez um "pé de meia" nos últimos anos através do seu trabalho. "Ao contrário do que se diz não era a Betty que sustentava o Zé, era o Zé que sustentava daquilo que tudo, porque ganhou muito dinheiro", defendeu.

Nesta mesma intervenção, António adiantou que José pagou, inclusive, o vestido que Betty usou no batizado de Constança - sua neta. A peça da marca de luxo Oscar de La Renta custou 14 mil euros.

