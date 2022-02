Com um processo em que acusa Alec Baldwin homicídio culposo, Matthew Hutchins falou pela primeira vez sobre a morte de Halyna Hutchins.

O viúvo da diretora de fotografia, que morreu em outubro do ano passado durante as gravações de 'Rust', deu a primeira entrevista a Hoda Kotb, ao programa 'Today'.

Durante a conversa, falou sobre Alec Baldwin e a forma como o ator falou da morte de Halyna, mostrando-se "furioso" com o ator.

"Ao vê-lo, fiquei com tanta raiva", disse sobre a entrevista de Baldwin com George Stephanopoulos, na qual o ator disse que não se sentia culpado pelo incidente. "Fiquei com tanta raiva de vê-lo a falar sobre a morte dela tão publicamente, de maneira tão detalhada e depois não assumir qualquer responsabilidade após ter acabado de descrever a morte dela", acrescentou, afirmando que "há várias partes responsáveis".

"A ideia de que a pessoa que está a segurar a arma e a fazer com que ela descarregue não seja responsável é absurda para mim", confessou ainda.

Como recorda a People, durante a entrevista de Alec Baldwin à ABC News, o ator disse: "Alguém é responsável pelo que aconteceu, e não posso dizer quem é, mas não sou eu".

