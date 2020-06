Halsey foi uma das muitas figuras públicas que se manifestaram, este fim de semana, em Los Angeles, após a morte de George Floyd.

Uma experiência que foi relatada pela cantora nas redes sociais, onde revelou que foi atingida por "uma bala de borracha e gás lacrimogéneo" durante a manifestação, garantindo que "estavam a protestar pacificamente".

"Não ultrapassamos a linha, com as mãos no ar, sem nos mexermos", relatou.

Mas a artista não foi a única a destacar os episódios violentos nas redes sociais. O ator John Cusack, por exemplo, diz que foi 'atacado' pelas autoridades por estar a tentar filmar um carro em chamas durante o protesto.

"Os polícias não gostaram de me ver a filmar o carro em chamas, por isso vieram com cassetetes", escreveu no Twitter, este domingo.

"Bateram na minha bicicleta", acrescentou, mostrando ainda na rede social um vídeo onde se ouve a dizer: "Tudo bem, tudo bem, eu vou". No entanto, um polícia grita, enquanto bate com o cassetete na bicicleta: "Tira a tua bicicleta daqui".

Por sua vez, o ator Kendrick Sampson, de 'The Vampire Diaries', revelou que também foi atingido por balas de borracha durante a manifestação em defesa de George Floyd, esta sábado. Além disso, contou ainda no Instagram que também foi atingido "por um cassetete".

"Eles já atiraram quatro vezes sobre mim. Já fiquei ferido e fui atingido por um cassetete", disse Sampson no Instagram. "[...] Viemos aqui, sem armas, com máscaras... E somos nós que não estamos em paz", destacou ainda.

