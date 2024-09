Halsey anunciou que está noiva do namorado, Avan Jogia, através da sua conta na plataforma X.

A cantora aproveitou uma publicação da conta Pop Base na mesma rede social, para 'corrigir' a frase.

"Halsey diz que espera casar com o namorado Avan Jogia", lia-se na legenda do 'post' que contava com uma fotografia do casal.

"***noivo Avan Jogia", escreveu Halsey na sua partilha. A cantora costuma ser reservada no que toca às suas relações amorosas, pelo que esta confirmação foi uma surpresa.