Depois de no fim de semana ter usado as suas redes sociais para se mostrar desagradada pelo facto de algumas figuras públicas não usarem a sua 'voz' para apelarem a causas como o fim do racismo, Iva Domingues encheu-se de orgulho com uma atitude proativa da sua filha.

A viver na Califórnia, nos Estados Unidos da América, Carolina, de apenas 17 anos, decidiu juntar-se às manifestações pacíficas contra o racismo que decorrem no seguimento da morte de George Floyd - afro-americano que perdeu a vida às mãos da polícia.

"É do conhecimento público que a minha filha está em Santa Mónica, California, EUA. Ontem fez questão de se juntar às manifestações pacíficas contra o racismo. Lá esteve, do alto dos seus 17 anos, valente e destemida, do lado certo da história. Como mãe, fiquei com o coração apertado, mas sei que há momentos nas nossas vidas em que o medo não é opção", começou por contar a apresentadora, sem esconder o orgulho que sentiu pela atitude da sua menina.

"Sei que a eduquei na igualdade, no respeito pelo próximo e a lutar e defender aquilo em que acredita. Tenho tanto orgulho na mulher que se tornou", terminou.

