Desde a morte de George Floyd, no passado dia 25, Iva Domingues se tem mantido, em Portugal, uma das vozes mais ativas na luta contra o racismo, com sucessivos apelos para que os seguidores não ignorem o trágico acontecimento.

Este domingo voltou a pronunciar-se e desta vez a sua mensagem foi dirigida a todos as figuras públicas que se mantêm em silêncio, o que a seu ver é sinónimo de compactuar com os atos discriminatórios.

"Por uma vez que seja, não vires a cara e finjas que não tens nada que ver com isto. Não penses que isto não te afecta... Fiz scroll e reparei em muitos murais 'bonitinhos' e convenientemente silenciosos. Sim, estou a falar com TOD@S @S COLEG@S, que, como eu, têm alguma exposição, por serem figuras públicas. Ficar calado não é opção. Não ter opinião não é opção. Fazer de conta de que não está a acontecer nada no mundo, não é opção . Ficar em silêncio é ser cúmplice! Estar do lado certo da História é urgente", foram as palavras da apresentadora na sua nova publicação.

