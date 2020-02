Foi em junho de 2019 que Jessica Athayde foi mãe pela primeira vez, do pequeno Oliver, um amor que nasceu e que ficará para sempre na sua vida. Por isso, neste Dia dos Namorados, o primeiro após o nascimento do menino, a atriz não podia deixar de assinalar sem se declarar ao filho.

"Há 8 meses encontrei o verdadeiro significado do amor, todos os dias cresce e todos os dias sei que mal tenha oportunidade vai me deixar pela Mariezinha e partir-me o coração", começou por escrever no Instagram, referindo-se à filha de uma grande amiga sua.

"O Oli já me pediu para ir apanhar flores. Existe melhor do que acordar com uma gargalhada destas? Feliz Dia dos Namorados", acrescentou na legenda de um vídeo do pequeno Oliver e numa fotografia da bebé Maria.

