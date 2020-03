Gusttavo Lima juntou-se a muitas figuras públicas e às milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que estão em casa em isolamento social voluntário. No entanto, neste momento em quarentena, o que não fica de lado é o exercício físico.

O cantor mantém os treinos na sua rotina, momento que faz questão de partilhar com os fãs.

Recentemente, o artista brasileiro publicou uma fotografia com os que o seguem no Instagram onde aparece no ginásio de sua casa. Uma imagem que não passou despercebida, tendo impressionado pelo tamanho do espaço que tem na sua mansão para treinar, como destaca a revista Quem.

[Gusttavo Lima impressiona ao mostrar tamanho do seu ginásio]© Reprodução Revista Quem - Instagram

Leia Também: Ex-'Casa dos Segredos' realiza sonho ao conhecer Lucas Lucco