Margarida Menezes realizou um dos seus sonhos ao ter a oportunidade de conhecer o cantor brasileiro Lucas Locco. Um momento que não resistiu em partilhar com os que a seguem no Instagram.

"Sempre foi um dos meus sonhos conhecer pessoalmente o querido, humilde, simpático e super talentoso Lucas Locco! Posso agradecer ao universo por este sonho se ter tornado realidade. Gratidão", começou por escrever na legenda da fotografia que publicou na rede social, onde aparece ao lado do artista, a quem teceu rasgados elogios.

"O Lucas Locco é um dos seres mais iluminados, com uma luz gigante, uma alma linda, um coração de ouro e com um sorriso aberto ao mundo... Volta sempre a Portugal, mas um dia vou assistir a um show ao Brasil, porque esse também é outro dos meus sonhos: beber água de coco e passear no calçadão! A vida é feita de sonhos... Nunca desistam deles", rematou.

Leia Também: "Lucas Lucco no pedaço": Cristina Ferreira ao lado de cantor brasileiro