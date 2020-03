O programa de Cristina Ferreira desta sexta-feira, dia 6, foi animado com a ida e performance de Lucas Lucco.

O artista brasileiro tem concertos marcados em Portugal nos próximos dias, daí o convite.

"Lucas Lucco fez-nos uma visita para cantar o tema 'Se Fosse Amor'. Hoje vai atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, e amanhã estará no Multiusos de Guimarães", lê-se no Instagram do programa.

Já na conta de Cristina, a mesma aproveitou para brincar: "Ele voltou! Lucas Lucco no pedaço".

Eis o momento:

