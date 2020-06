Gusttavo Lima decidiu comprar o iate de Roberto Carlos, Lady Laura IV, um Motor Yacht Falcon 115, como relata a imprensa brasileira.

De acordo com a revista Quem, o iate tinha sido colocado à venda em agosto do ano passado, no valor de 25 milhões de reais, mais de quatro milhões de euros.

A publicação destaca que a informação da compra do barco foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor, mas sem revelar detalhes em relação ao preço do mesmo.

"A Balada Eventos (empresa do cantor Gusttavo Lima), por meio do seu advogado Cláudio Bessas, confirma a aquisição do Iate Lady Laura IV do cantor Roberto Carlos. A negociação da embarcação foi concretizada na última quinta-feira, 04 de junho. Vale apenas pontuar que o escritório do artista não confirma nenhum valor que está a ser veiculado na imprensa", adiantaram em comunicado.

Segundo a publicação, o nome do iate, Lady Laura, é uma homenagem à mãe de Roberto Carlos.

A publicação recorda ainda a razão pela qual Roberto Carlos decidiu vender o barco. "Ele tem dois iates e decidiu manter um e colocar o segundo à venda, por uma questão de uso mesmo. Ele não tem disponibilidade para usá-lo e, em uma conversa entre amigos, decidiu que poderia colocar o segundo à venda", explicou o representante do artista, no ano passado, à Quem.

Leia Também: Andar de mota na sala? Na mansão de Gusttavo Lima tudo é possível