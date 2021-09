Esta semana foram divulgadas notícias na imprensa cor de rosa que davam conta da existência de guerras no seio da família de Rogério Samora, mais precisamente com o irmão.

Não ficando indiferente ao assunto, Carlos Samora, primo do artista, fez um esclarecimento sobre o assunto nas redes sociais.

"Como tem sido nos últimos dias, o estado de saúde do Rogério não sofreu qualquer alteração e apesar de existirem jornalistas sem escrúpulos que não olham a meios para atingir fins económicos e defraudarem os seus leitores com MENTIRAS. A família que não está nem nunca esteve em GUERRA, continua a acreditar na recuperação do Rogério e pede, por amor de Deus, RESPEITEM o Rogério e nestes momentos difíceis deixam-nos respirar", afirmou.



© Facebook - Carlos Samora

