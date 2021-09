Carlos Samora voltou esta terça-feira, 7 de setembro, a usar a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores um desabafo onde faz, uma vez mais, a mais recente atualização sobre o estado de saúde do primo Rogério Samora.

"49 dias (sete semanas) depois, o estado de saúde do Rogério continua estável, com prognóstico reservado e a inspirar cuidados", começa por lamentar, confessando estar, ainda assim, confiante na recuperação do ator.

"Nós como somos teimosos, continuamos a acreditar que ele vai voltar. Força, 'miúdo', nós estamos à tua espera", declara o primo do rosto da SIC ao partilhar um conjunto de antigas fotografias.

Rogério Samora, recorde-se, encontra-se internado desde que em julho deste ano sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor'.

