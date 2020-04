Atualmente num relacionamento com Caio Castro, parece que Grazi Massafera vive um bom momento da sua vida, mesmo estando em quarentena. Em entrevista a Patrícia Kogut, do Globo, a celebridade brasileira fez saber quem tem tomado todas as precauções de higiene no âmbito da prevenção necessária face ao novo coronavírus.

Neste âmbito, Grazi falou ainda do seu namoro com o galã brasileiro: "Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem connosco", garantiu.

A imprensa brasileira refere ainda que há rumores de que os dois estejam a viver juntos desde setembro do ano passado.

