Grazi Massafera foi notícia no decorrer desta semana depois de um cronista do social ter lançado o rumor de que esta se teria casado em segredo com Caio Castro durante as férias de ambos nas Maldivas.

Perante a especulação, a atriz resolveu, nas suas redes sociais, esclarecer os fãs sobre o que realmente aconteceu.

"Geralmente não rebato este tipo de notícias. Mas o que podem escrever amanhã? E quais são as verdades e mentiras sobre a própria epidemia? Muitas questões e preocupações envolvem notícias. Cuidado com elas", começou por dizer, referindo-se às notícias sobre a sua vida privada e às que dizem respeito à pandemia do novo coronavírus.

"Não me casei, nem fiz cerimónia nas Maldivas. Viajei de férias", garantiu, acabando de vez com os rumores.

A atriz brasileira negou ainda ter recebido um carro do namorado e ter comprado o enxoval para o alegado casamento. "Não comprei um enxoval! Comprei ténis para a minha filha e essenciais para casa", concluiu.

