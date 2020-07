Justin Timberlake e Jessica Biel terão sido pais pela segunda vez, noticia o Daily Mail. A notícia apanhou os fãs de surpresa e permanece em grande destaque na imprensa internacional.

A mulher do cantor não é fotografada desde março deste ano, pelo que tudo aponta que o casal decidiu esconder esta segunda gestação e viver esta fase longe dos holofotes.

A mesma publicação adianta que a dupla deu as boas-vindas a um menino no início da semana passada. O bebé veio juntar-se a Silas, de cinco anos.

Vale lembrar que no final de 2019, o casal viveu uma crise no casamento na sequência de terem sido publicadas imagens de Timberlake de mãos dadas com a atriz Alisha Wainwright.

Leia Também: As fotografias da primeira gravidez de Diana Baía Pinto