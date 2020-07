A família de João Pinto acaba de aumentar com o nascimento da quinta filha do ex-jogador, fruto do seu relacionamento com Ângela Galvão. No entanto, muito em breve vai voltar a crescer com a chegada do bebé de Diana Baía Pinto.

Aos 28 anos, a filha de Carla Baía e João Pinto encontra-se na reta final da primeira gestação, uma fase que tem partilhado nas suas redes sociais.

São vários os registos que transparecem a felicidade que vive ao lado do companheiro, Ricardo Menezes, e que deixam os seguidores rendidos.

Clique na galeria e veja os momentos que não passaram despercebidos.

Leia Também: João Pinto já foi pai pela quinta vez. A primeira foto da bebé