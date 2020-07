João Pinto e a atual companheira, Ângela Galvão, acabam de ser pais da primeira filha em comum. A menina já nasceu, informação que foi confirmada pela filha de João Pinto, Diana, fruto do casamento anterior com Carla Baía.

Nas stories da sua página de Instagram, Diana publicou uma fotografia carinhosa da bebé e escreveu: "Bem-vinda, mana". Imagem que pode ver na galeria.

Recorde-se que Diana Baía Pinto também está grávida pela primeira vez, fruto do casamento com Ricardo Silva.

Por sua vez, além da bebé recém-nascida e de Diana, João Pinto é ainda pai de Tiago (do casamento com Carla Baía), de João e Diogo (estes últimos da relação anterior com Marisa Cruz).

